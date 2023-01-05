ميلة: تحرير فتاة مختطفة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمالة بولاية ميلة، من توقيف 04 أشخاص في العقد الثاني والرابع من العمر في قضية اختطاف.

العملية تمت أمس الخميس على الساعة الثانية صباحا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمالة بخدمة بمكتب الفرقة، تقدم إليهم أحد المواطنين من أجل التبليغ عن تعرض فتاة للاختطاف من طرف 04 أشخاص مجهولين وهذا أثناء تواجدهم بجانب الطريق الوطني رقم 27 أمام مطاعم حمام بني هارون ببلدية حمالة، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان وقوع الجريمة، وبالتنسيق مع الوحدات المجاورة تم غلق جميع المنافذ التي من المحتمل أن يسلكها الفاعلين.

في نفس اليوم تحصلت الفرقة المحققة على معلومات تفيد بأن الضحية متواجدة بأحد المنازل المهجورة بغابة بوعشرة ببلدية شيقارة، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية المحلية تم التنقل إلى الغابة وتمشيط المنطقة أين تم العثور على منزل قديم أمامه السيارة المشتبه فيها، أين تم تطويقه ومحاصرته، توقيف المشتبه فيهم وتحرير الضحية مع حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية كانت بحوزتهم، واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات.

وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.