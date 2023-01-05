مجمع الفندقة: شراكة قطرية وسعودية في مجال السياحة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية بالجزائر محمد أنور بن عبد الواحد، أن المُجَمع بالجزائر يُشرف على 17 شركة، 73 وحدة فندقية وحموية منتشرة عبر تراب الوطن .

وقال محمد أنور بن عبد الواحد في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الجمعة، "أن المجمع يمثل حاليا 23 بالمائة من سِعة السوق محليا، و 30 بالمائة من الفنادق المصنفة، من الحمامات المعدنية بـ 45 بالمائة، ومن وحدات المعالجة بمياه البحر بـ 67 بالمائة" .

وأضاف "نتواجد منذ السبعينات بمختلف الهياكل السياحية والفندقية المهمة والآن المهمة هي تطوير وتحسين المُجَمع، مفيدا أنه، من الضروري أن يكون هذا التطوير لتلبية الطلب الكبير والمتزايد للجمهور على هذه المرافق الهامة والدخول في المنافسة".

وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية، أنه عقدنا مؤخرا اتفاقا مهما للغاية مع الشريك القطري في ثلاث مجالات في كل من التسيير، تطوير الوحدات الجديدة والاستثمار سويا في وحدات جديدة بـ 5 نجوم و 4 نجوم .

وحسب بن عبد الواحد، "انطلقنا من الجزائر العاصمة مع مجمع رتاج القطري الذي يدخل المنافسة ببرنامج ضخم والبرنامج سيمس ولايات أخرى مستقبلا وهذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية"، مضيفا أنه "انطلقنا مع الشريك القطري مبدئيا في السياحة البحرية من العاصمة حتى تيبازة كمشروع أولي له الأولوية بمنتجعات بحرية قوية تستقطب الاستثمارات، بحيث لا يتعلق الأمر بالفنادق فقط بل سيمس السياحة البحرية، والصحراوية والحموية والدينية وسياحة الجبال وغيرها".

وأكد ذات المتحدث أن "الشراكة ستفتح المجال أمام استثمارات أجنبية أخرى، ولقد التقينا منذ شهر مع الشريك السعودي الذي يريد الاستثمار بقوة في بلادنا، والهدف اكتساب الخبرة والتطوير والهدف القادم تنويع الخيارات وتقوية المنافسة للوصول إلى رضا الزبون وهذا ما نعمل عليه من خلال هذا الاستثمار" .

وعرج ذات المسؤول عن قرار رئيس الجمهورية بمنح التأشيرات عند وصول الأجانب بمطارات جنوبنا الكبير أنه قرار تاريخي سيصنع الفارق ويُقوي السياحة ويدفع بالعجلة الخدماتية بهذه المناطق ونحن كمُجمع نواكب هذا القرار بتنظيم الخرجات السياحية للمعالم والمناطق المعروفة ولدينا 20 فندق بمختلف مناطق الجنوب جاهزة للاستقبال منها ما أعدنا تأهيله تماما ومنها ما أعدنا تأهيله جزئيا . وختم محمد أنور بن عبد الواحد، أننا جاهزون لمختلف المواعيد الكبرى التي ستعيشها الجزائر مستقبلا ومنها ألعاب الشأن ولدينا فنادق ستستقبل الوفود .