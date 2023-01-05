رسميا: تجديد عقد جمال بلماضي

أعلن جهيد زفيزف، رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، تجديد عقد الناخب الوطني، جمال بلماضي لأربع سنوات.

وكان العقد الذي يربط "الفاف" بالناخب الوطني انتهى يوم 31 ديسمبر الماضي.

وقال جهيد زفيزف "بلماضي ينال راتب يليق بالعمل الذي يقوم به، فهو لا يتقاضى أجرًا منخفضًا ولا يتقاضى أجرًا زائدًا، راتبه مستحق. "

وأضاف "بلماضي مركز على عمله و لا يعطي أهمية لكل ما يقال عليه و لا يكترث حتى للإنتقادات التي طالته مؤخرا".

كما تطرق زفيزف لملف اللاعبين المتوقع التحاقهم بصفوف "الخضر"، وقال في هذا الشأن "آيت نوري سيلتحق بنا قريبا، وملف عوار في الطريق الصحيح، أما غويري فليس بعد".

في سياق آخر، كشف جهيد زفيزف، انه سيتم التوقيع قريبا عقد تمويل مع مجمع "سوناطراك"، كما تم توقيع العقد مع شركة الألبسة الرياضية "أديداس" بقيمة 2 مليون أورو سنويا، مع امكانية فتح محلات في الجزائر، مشددا أن التوقيع تم مع الشركة الأم.