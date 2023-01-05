غليزان: الأمن يضع حدا لمروجي السموم

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو من توقيف 03 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج،وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات بمدينة وادي ارهيو.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهما وضبط بحوزتهما الكيف المعالج)، وميزان إلكتروني يستعمل في عملية البيع، بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيهما إلى تحديد هوية شريكهم في العملية وتوقيفه.وفي نفس السياق تمكنت نفس الفرقة من توقيف شخص يروج من نوع ليريكا،ومبلغ مالي من عائدات البيع،حيث قدم المروجون أمام العدالة.