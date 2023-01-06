تيبازة: الاطاحة بشبكة تهريب دولي للبشر و توقيف 30 شخصا

أطاحت مصالح أمن دائرة فوكة بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للبشر، وأوقفت 30 شخصا من بينهم 06 منظمين للرحلة، 24 شخصا من جنسية جزائرية و10 أشخاص من جنسية مغربية.



وأشار ضابط رئيسي للشرطة شرافي عمار رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة إلى أن العملية جاءت بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر و توقيف 24 شخصا 10 أشخاص من جنسية مغربية و 14 شخصا من جنسية جزائرية، ليتم تكثيف التحريات و البحث العملياتي أين تم توقيف 06 أشخاص، منظمي هذه الرحلة السرية.

وقد أسفرت العملية عن استرجاع قاربي « 02 » صيد 5.20 م ، محركين من نوع ياماها قوة 40 و 60حصان ، 570 لتر من البنزين و جهاز تحديد الموقع " جي .بي أس" و بوصلة وسترات النجدة وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 121500دج، مبلغ مالي بالعملة الصعبة 1245 أورو، و20 درهم مغربي.



وبعد انتهاء التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية جناية تهريب المهاجرين، تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر، جنحة الشروع في تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية من منفذ غير محروس في اطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.