شان 2022: تواصل عملية استرجاع التذاكر

تتواصل، اليوم الجمعة، عملية استرجاع التذاكر الخاصة بالطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم المحليين في كرة القدم، شان-2022 لليوم الثاني، حيث شهدت هذه العملية التي انطلقت أمس أجواء تنظيمية محكمة بالجزائر العاصمة من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك.

هذا وقد انطلقت عملية بيع التذاكر ابتداء من يوم الفاتح من جانفي عبر المنصة الرقمية تذكرتي، tadkirati.chan2022.DZ , بسعر 200 دينار للتذكرة الواحدة، وكان بيان لولاية الجزائر قد أفاد بأن اقتناء التذاكر "يمكن أن يكون بواسطة الدفع عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية (يمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر لاقتناء التذاكر)".

ونبه البيان إلى أن التذاكر "ستكون شخصية تحمل الأسم واللقب (استظهار بطاقة الهوية ضروري لدخول الملعب)".

وعن كيفية ومراحل اقتناء تذاكر المباريات أشار المصدر إلى أنه بعد الدخول إلى المنصة الرقمية تذكرتي، tadkirati.chan2022.DZ ، يتم اختيار المباراة، ملء البيانات الشخصية، اختيار منطقة ومكان الجلوس في الملعب (المنطقة يتم تأشيرها على التذكرة) واختيار مكان استرجاع التذاكر (لا يمكن استرجاع التذكرة إلا في المكان الذي تم اختياره).

وبعد طبع وصل الدفع، يقصد المتفرج، مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مسبقا مرفوقا بوصل الدفع في التاريخ المحدد عليه (تحديد مدة 06 أيام لاسترجاع تذكرة كل مباراة وفي حال تجاوز هذه المدة تلغى التذكرة تلقائيا)، وفقا لبيان ولاية الجزائر.

وأخيرا ذكر المصدر أنه "يمكن للأولياء اقتناء تذاكر لأطفالهم أثناء اقتناء تذاكرهم الخاصة (دخول الملعب للأطفال والقصر يكون برفقة الأولياء أو الأشخاص البالغين المؤشر اسمهم في التذكرة) مشيرا إلى الدخول مجاني للأطفال أقل من 03 سنوات".

يذكر أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2022 ستقام بأربع مدن جزائرية وهي الجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران في الفترة الممتدة من الـ13 جانفي إلى الـ4 فيفري المقبلين.

وسيلعب المنتخب الجزائري لقاءات الدور الأول بملعب براقي.