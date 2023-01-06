تصريحات بوقرة عشية مواجهة غانا

عقد الناخب الوطني، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، ندوة صحفية بقاعة الندوات لمعلب "نيلسون مانديلا" عشية المواجهة الودية ضد غانا.

وأكد بوقرة أن كل للاعبين محفزين للدخول في المنافسة التي ستحتضنها الجزائر وسط الجماهير الغفيرة وعلى ملاعب جديدة، مضيفا أن مواجهة غانا ستكون مفيدة قبل بداية "الشان" باعتبار أنه منتخب معروف إفريقيا ولديه لاعبين غالبا ما يتخرجون من أكاديميات محلية.

كما كشف المدافع الدولي السابق أن 5 لاعبين دخلوا المعسكر يوم الإثنين الماضي مصابين هم محيوص، كداد، بكير، ميريزيق وطاهر، مؤكدا أن الجميع خضع لبرنامج علاجي وسيكون جاهزا لمواجهة الافتتاح ضد ليبيا الأسبوع القادم.

وحول خسارة منتخب الموزمبيق أمام رديف مولودية الجزائر(3-1) بملعب الرويبة، اعتبر الناخب الوطني أن هذا النوع من المقابلات لا يعتبر معيارا وستكون له الفرصة لمشاهدة هذا المنتخب خلال المنافسة باعتبار أن "الخضر" سيواجهونه في ثالث جولة من الدور الأول.

وعبر بوقرة عن ساعدته بافتتاح ملعب "نيلسون مانديلا" بعدما كان له الشرف بخوض أول مقابلة على ملعب ميلود هدفي بوهران، مضيفا أن تواجد الجماهير الغفيرة يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما يملكون.

وتطرق "الماجيك" إلى التكامل والتفاهم بين طاقمه التدريبي المكون من جمال مصباح، كريم مطمور ومحمج بن حمو، مضيفا أنهم بمثابة إخوة بالنسبة له قبل أن يكونوا مساعدين له في المنتخب المحلي.

وحول مستقبله بعد نهاية "الشان"، أكد بوقرة أن كل التركيز منصب حاليا على هذا الحدث القاري وكيفية تحقيق اللقب لإهدائه إلى الشعب الجزائري.

وأوضح بوقرة أن كأس العرب تختلف تماما عن "الشان" باعتبار أن التشكيلة التي توجت باللقب العربي قبل أكثر من عام في قطر مغايرة باستثناء ثلاثة عناصر، لكن في المقابل شدد بوقرة أن المنتخب سيحاول تسيير المنافسة القارية مقابلة بمقابلة مثل سيناريو الكأس العربية.