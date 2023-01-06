منافس "الخضر" ينهزم أمام رديف مولودية الجزائر(فيديو)

خاض منتخب الموزمبيق أول مواجهة ودية في معسكره التدريبي بالجزائر الذي انطلق قبل أسبوع تحضيرا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وواجه منافس "الخضر"، صبيحة اليوم بملعب الرويبة، الفريق الرديف لمولودية الجزائر وانهزم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يخوض ذات المنتخب مواجهة ودية ثانية هذا الأحد ضد رديف شباب بلوزداد بنفس الملعب، مع إمكانية مواجهة أخرى ضد نظيره الغاني الذي يتربص كذلك في الجزائر.

ويتواجد المنتخب الموزمبيقي في المجموعة الأولى رفقة المنتخب الوطني، ليبيا وإثيوبيا، وسيبدأ المنافسة يوم 14 جانفي ضد إثيوبيا على أن يواجه "الخضر" في الجولة الثالثة من الدور الأول يوم 23 جانفي.