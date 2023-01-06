قرار بخصوص ودية الجزائر-غانا

لن يتمكن الجمهور العريض من مشاهدة المقابلة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الغاني، المقررة غدا السبت، على الشاشة الصغيرة.

وأعلن التلفزيون العمومي، اليوم الجمعة، عدم بث المواجهة تلفزيونيا دون ذكر الأسباب، فيما تحدثت أخبار أن القرار جاء بأمر من مدربي المنتخبين.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى على ملعب نيلسون مانديلا والأخيرة لأشبال بوقرة قبل بداية منافسة "الشان" الجمعة المقبل.

في المقابل سيتمكن الجمهور الذي اقتنى تذاكر المواجهة الكترونيا من حضور المقابلة عن طريق حافلات وفرتها ولاية الجزائر من 8 نقاط مختلفة في العاصمة.