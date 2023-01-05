الرئيس تبون يعزي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلة الشرطي، هواري عبد الرحيم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لعملية دهس من طرف سائق متهور ليلة رأس السنة بالعاصمة.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للرئيس تبون على "فايسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون..رحم الله شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم، و أسكنه فسيح الجنان.. تعازيّ الخالصة لأسرة فقيدنا و أسرة الأمن الوطني كافة".

وكان والي سيدي بلعباس، سمير شيباني، قد أشرف بعد صلاة الجمعة على مراسم تشيع جثمان المرحوم في أجواء مهيبة بمقبرة مولاي عبد القادر ببلدية سيدي بلعباس بحضور ممثل المدير العام للأمن الوطني والسلطات العسكرية والأمنية والمحلية وزملاء المرحوم في سلك الشرطة وجموع غفيرة من المواطنين إضافة إلى عائلة المرحوم.