حماية المستهلك تكشف تسليم رخص استيراد السيارات

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك عن تسليم رخصتين من الرخص المؤقتة لإستيراد السيارات الاسبوع المقبل.

وكتب رئيس حماية المستهلك في منشور له عبر الفيسبوك “تسليم إثنين 2 من الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات بداية الأسبوع القادم.”

وأوضح زبدي أن رخصتين من الرخص المؤقتة تمس العلامتين المعنيتين عالميتين، واحدة أسيوية والأخرى أوربية. بالإضافة إلى رخصة مؤقتة لدراجة نارية من علامة أوربية.

وتابع زبدي في منشوره بالإشارة إلى حصيلة الملفات الورقية بعد التسجيل على المنصة الالكترونية سيكون بعدد 12 ملف سيارات خلال الأسبوع القادم. مضيفا ان وزارة الصناعة تزيد من الوتيرة في سرعة معالجة الملفات بعد الانطلاقة الضعيفة ومناشدة وزير الصناعة بالتدخل.