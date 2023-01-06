البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق "كامل ونهائي" للقضايا الخلافية لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات "شاملة ضمن إطار زمني محدد".

و أكدت البعثة ، على ضرورة إبداء القادة السياسيين التزاما حقيقيا ومتواصلا إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، كما جددت التأكيد على أن "الأزمة الليبية تحتاج إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023".

و أشار البيان إلى أن البعثة الأممية أبدت استعدادها التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل اللازمة السياسية في ليبيا التي طال أمدها.

يذكر أن ليبيا تعثرت في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021 كما كان مقررا بسبب خلافات بين الأطراف حول قوانين الانتخابات.

و أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الاثنين الماضي أن "العام الجاري سيكون عام توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في البلاد"، وفق ما نقل مكتبه الإعلامي.

و قال الدبيبة، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحكومته، أن "عام 2023 هو عام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية للانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني".