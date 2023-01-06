وفاة شخصين اختناقا بالغاز في بشار

توفي ليلة البارحة شخصان اختناقا بالغاز بمنزلهما الواقع بحي الفرسان في مدينة بشار.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان، بأن وحداتها لولاية بشار تدخلت ليلة الجمعة إلى السبت في حدود الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة (20:15) من أجل تحويل جثتي شخصين متوفيين متسممين بعد استنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء على مستوى حي الفرسان ببلدية بشار.

وأوصت الحماية المدنية المواطنين بضرورة توفير التهوية الدائمة بالمنازل وفي أماكن استعمال سخانات الماء والحمام وكذا أجهزة التدفئة، بالإضافة إلى تزويدها بأنابيب تصريف الغازات المحترقة وعدم سد فتحات التهوية.