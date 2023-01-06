وفاة شخص متفحما في حادث مرور بسوق أهراس

توفي شخص تفحما في حادث مرور وقع ليلة البارحة على مستوى الطريق الوطني رقم 80 في مقطعه العابر لبلدية سدراتة بولاية سوق أهراس.

وأوردت مصالح الحماية المدنية في منشور بأن وحدتها الثانوية لسدراته تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة وخمسا وأربعين دقيقة (20:45)، لأجل حادث مرور خلف وفاة شخص "متفحم" وهو سائق يبلغ من العمر 67 سنة، في حادث مرور نجم عن انقلاب شاحنة متبوع بحريق بقمرة القيادة من نوع SHACMAN، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 مفترق الطرق بلدية سدراتة ،حيث تم إطفاء الحريق وتحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.