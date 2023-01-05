مقاربة جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة

قررت الحكومة اعتماد مراجعة عميقة لمقاربتها لاسترجاع الأموال المنهوبة من خلال وضع فئة من المتورطين في كذا قضايا تحت الرقابة القضائية بدل السجن لإتاحة فرصة أمامهم لإعادة الأموال والعائدات قبل اللجوء إلى محاكمتهم، وفق ما استفيد من مصادر في مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى لجنة الشؤون القانونية.

وأبلغ وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس الخميس، أعضاء اللجنة بأن من الإصلاحات الجاري تجهيزها على قانون الإجراءات الجزائية "توسيع مجال الرقابة القضائية (مرحلة ما قبل المحاكمة)، عبر وضع أشخاص متورطين في قضايا نهب وتحويل أموال عمومية تحت الرقابة بدل السجن فيما يجري العمل معهم على إعادة ما تم نهبه" أي العقارات والأموال دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتهدف هذه الخطوة التي سبقت دول عديدة الجزائر إليها إلى توفير ضمانات لمتورطين في قضايا نهب واختلاس أموال أو تهرب جمركي أو ضريبي من مسؤولين أو رجال أعمال لتسوية وضعيتهم مع القانون بدل السجن. وتحظى المنهجية، أي آلية التسوية الودية، بدعم علني لقوى سياسية وبرلمانية.

وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الوقاية من تبييض الأموال ستجبر أصحاب الأموال الموجودة خارج السوق الرسمية على إخراجها وطرحها في السوق حتى لا يقعوا تحت طائلة المتابعة وفق التشريعات الجديدة، مبديا إعجابه بالتجربة البرازيلية، حيث شجعت السلطات أصحاب الأموال على توظيفها في السوق بشكل ساهم في نهضة البلاد. وأعلن طبي في نقاشه مع أعضاء اللجنة أن الإصلاحات التشريعية الجديدة تمكن من ملاحقة الأموال المشبوهة ولو كانت مسجلة بأسماء أقارب وأفراد عائلة المتورطين في إخفاء أموال فساد أو من عائدات إجرامية.

وتتضمن الإصلاحات التي أعلن عنها وزير العدل مراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية بإدخال العقوبات البديلة المتعلقة بالنظر في الخلافات التي تحدث بين الجيران، لأجل الحد من الإفراط في اللجوء إلى القضاء، حيث ستفرض غرامات مالية مثلا على المتورطين في المنازعات بدل إجراءات التقاضي.

وأكد طبي من جهة أخرى أن الجمعيات الخيرية ملزمة بالتبليغ عن أي شكوك في مصدر الأموال المتبرع بها، مشددا على أن مسؤولي الجمعيات ملزمون بمعرفة أسماء المتبرعين السريين الذين يريدون أن تبقى أسماؤهم مجهولة عن العامة لتجنب الوقوع في خرق لأحكام القانون، مذكرا بأحكام القانون، حيث يتوجب على أصحاب الجمعيات مسك سجل خاص بالتمويل ويحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل. وقال إن القانون يوجب "اتخاذ قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية".

وأبرز أن تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر"، لافتا إلى أنه لو تم العمل بالإجراءات التي نص عليها القانون الحالي منذ عشرة أعوام أي منذ التعديل الثاني له (القانون عرف 3 تعديلات) لما وصلنا إلى وصلنا إليه في إشارة إلى عملية نهب الأموال وتهريبها.

وأفاد الوزير في تقديمه للتعديلات الجديدة في اللجنة القانونية بمجلس الأمة أن التشريع الجديد يشكل في نفس الوقت "آلية لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام".

وأبرز أن المشروع يأتي "مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، الذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه، ما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية".