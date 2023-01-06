آخر اختبار قبل دخول "الشان"

يدشن المنتخب الوطني المحلي الملعب الجديد نيلسون مانديلا ببراقي، مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة، بمواجهة منتخب غانا في آخر محطة تحضيرية لرفقاء قندوسي قبل خوض غمار البطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين (13 جانفي إلى 4 فيفري 2023). يختبر الناخب مجيد بوڤرة جاهزية أشباله تحسبا للبطولة الإفريقية "الشان" خلال مواجهة منتخب غانا مساء اليوم على الملعب الجديد نيلسون مانديلا الذي سيكون بعد أسبوع مسرحا لمباراة الافتتاح التي ينشطها محليو "الخضر" ومنتخب ليبيا. وعليه تعد مباراة اليوم فرصة للطاقم الفني المحلي من أجل الوقوف على مدى جاهزية أشباله للحدث القاري ويضع على ضوئها آخر اللمسات على التشكيلة التي يدشن بها "الشان" أمام منتخب ليبيا مع السماح لزملاء عبد الرحمان مزيان بالدخول مبكرا في أجواء المسابقة الإفريقية.

وحسب التصريحات السابقة التي أدلى بها الناخب مجيد بوڤرة فإن المنتخب المحلي على أتم الاستعداد للحدث الإفريقي، مبديا تفاؤله بقدرة عناصره على تشريف الكرة الجزائرية وتحقيق حلم الجزائريين بتحقيق اللقب، مشيدا بالإمكانيات التي استفاد منها المنتخب وتوفر الجزائر على كافة التجهيزات والمنشآت الرياضية التي تساهم في إنجاح العرس الإفريقي وتقديم المنتخب الوطني مسيرة مشرفة تجعل الجزائريين يفتخرون بمنتخبهم على حد تعبيره.

وتعتبر مواجهة منتخب غانا مهمة جدا مثلما صرح به بوڤرة سابقا، حيث خاض المنتخب الوطني سلسلة من المعسكرات التحضيرية والمباريات التحضيرية تحسبا لـ"الشان"، اعتبرها القائد الأسبق لـ"الخضر" إيجابية، لكن اكتفاءه بالتعادل في "الخرجتين" السابقتين أمام موريتانيا والسنغال وديا يجعل العناصر الوطنية أمام حتمية الفوز لرفع المعنويات ودرجة التأهب تحسبا للقاء الافتتاح ضد منتخب ليبيا يوم الجمعة القادم، خاصة أن المنافس الغاني يولي أهمية كبيرة للمنافسة الإفريقية التي عاد إليها بعد غياب دام ثماني سنوات، حيث أجرى تحضيرات جدية في القاهرة تخللتها مباراتان وديتان أمام منتخب مصر (-20 سنة) ورديف نادي الأهلي، قبل استكماله التحضيرات في الجزائر.

ولن تكون مواجهة منتخب غانا اختبارا لكتيبة الناخب مجيد بوڤرة فحسب، بل هي أيضا بمثابة فرصة بالنسبة للمنظمين للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين لمعرفة مدى جاهزيتهم، على اعتبار أن مواجهة هذا المساء ستكون الأولى على الملعب الجديد نيلسون مانديلا ببراقي وأمام أنظار ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يعني أن المشرفين على اللقاء سيعيشون الأجواء نفسها التي ستسود لقاء الافتتاح أمام منتخب ليبيا وبحضور الجماهير في المدرجات.

وكان المنتخب الوطني الجزائري قد تدرب أول أمس الخميس في ملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حضره كافة اللاعبين باستثناء محيوص وكداد وباكير الذين خضعوا لتدريبات خاصة في المركز التقني بسيدي موسى.

وقد وضع الناخب مجيد بوڤرة في تدريبات أمس آخر اللمسات على التشكيلة التي سيستهل بها لقاء غانا، ركز فيها على الجانب التكتيكي، كما برمج حصة فيديو، أمس، مع اللاعبين لدراسة المنافس الغاني.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يسجل ثاني مشاركة له في البطولة الإفريقية للمحليين بعد مشاركته الأولى سنة 2011 بالسودان بقيادة المدرب عبدالحق بن شيخة.

ويتواجد محليو "الخضر" ضمن المجموعة الأولى التي ستخوض مباريات الدور الأول في ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي رفقة منتخبات ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق.