رحلات جوية مباشرة من الجزائر إلى الجنوب التونسي

أعلنت شركة الخطوط التّونسية السريعة تنظيم رحلة جوية هي الثانية من نوعها بين مطار الجزائر إلى مطار نفطة بتوزر جنوبي تونس، لصالح وكالة سياحية جزائرية تنظم رحلات باتجاه الجنوب التونسي في موسم السياحة الصحراوية.

وأكدت الشركة أن الرحلة ستنظم يوم الأحد المقبل، وهي ثاني رحلة، بعد رحلة أولى كانت نظمت أول أمس الخميس كأول مرة رحلة مباشرة على نفس الخط، الجزائر توزر، لنفس الوكالة السياحية الجزائرية، التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية لسواح جزائريين لمدة أربعة أيام في توزر.

وأكدت الخطوط التونسية السريعة (فرع من الخطوط التونسية)، والتي تؤمن منذ مارس 2022 رحلتين أسبوعيا بين تونس وقسنطينة، -تعتزم - والشريك السياحي الجزائري، تنظيم رحلات أخرى من الجزائر باتجاه الجنوب التونسي في مواعيد لاحق، بعد ما وصفته "نجاح العملية والطلب القوي المسجل".

ومن شأن هذه الرحلات السياحية الموجهة من الجزائر إلى الجنوب التونسي، منافسة الوجهة السياحية للجنوب الجزائري، على الرغم من الجهود التي تقوم بها المؤسسات العاملة في القطاع السياحي في الجزائر لتشجيع الحركة السياحية الداخلية والأجنبية إلى مدن الجنوب والصحراء الجزائرية.