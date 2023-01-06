باتنة: ضحايا مأساة الضاية من عائلة واحدة

خلف حادث مرور أليم وقع مساء أمس في منطقة الضاية ببلدية بيطام، 100 كلم جنوب ولاية باتنة، مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة من مختلف الأعمار من بينهم طفل في الرابعة من عمره.

الحادث المأسوي الذي وقع على الطريق الوطني رقم 78 نجم عن اصطدام عنيف وقع بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية كان على متنها الضحايا الذين ينحدرون من بلدية الولجة دائرة بئر العرش ولاية سطيف، كانوا بصدد العودة من زيارة عائلية قادتهم إلى إحدى الولايات الجنوبية بحسب شهود عيان من الحادث، وقد كشفت معلومات لـ"الخبر" متطابقة مع بيان خلية الإعلام لمصالح الحماية المدنية بولاية باتنة أن الأمر يتعلق بعائلة "بن نعجة" من البلدية المذكورة.

وشاركت وحدتي الحماية المدنية بريكة وعين التوتة بجنوب ولاية باتنة في نقل جثث الضحايا الثمانية إلى مستشفى محمد يوضياف ببريكة في الوقت الذي لم يصب سائق الشاحنة بأية إصابة بحسب مصالح الحماية المدنية، وتنقل والي ولاية باتنة محمد بن مالك رفقة عدد من المسؤولين المحليين إلى مكان الحادث أين قدم تعازيه لأهالي الضحايا.

ضحايا الحادث المميت:

1-الأب 48 سنة عمر. ب

2-الأم 45 سنة عائشة. ب

3-أمينة. ب 26 سنة

4-يعقوب. ب 13 سنة

5- ملاك. ب 10 سنوات

6- تقي الدين.ب 08 سنوات

7-ساعد.ب 4 سنوات

8- خالة الأبناء