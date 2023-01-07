فكرة "ليسانس مزدوج" قيد الدراسة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن فتح نقاش حول مشروع إنشاء شهادتي "ليسانس مزدوج" في بعض التخصصات المتقاربة بهدف مواكبة عالم الشغل.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أوضح بداري أن "فكرة شهادتي ليسانس مزدوج موجودة حاليا قيد الدراسة، وتتمثل في تمكين حامل شهادة البكالوريا من مزاولة مسارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".

وحول آليات تطبيقها، قال الوزير أن مصالحه "ستدرس سبل تمكين الطلبة من التوفيق بين المسارين كأن يتم الموازنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد أو تنظيم التخصصين بنفس المؤسسة الجامعية أو نفس القسم".

وفي سياق ذي صلة، كشف بداري عن الشروع في "إعادة هيكلة ميادين التكوين وتقليصها من 15 حاليا إلى 5 ميادين كبرى تتيح للطالب الجديد الاندماج في الجو الجامعي كخطوة أولى والتعرف على تخصصات ميدانه خلال السنة الأولى جامعي ومن ثم تسهيل عملية اختيار التخصص الأنسب له".

وأضاف أن المؤسسات الجامعية مدعوة خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء "مسارات تكوينية جديدة تتماشى مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا مديري الجامعات إلى جعل 2023 "سنة الذكاء الاصطناعي".