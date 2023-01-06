رسميا .. الاتحاد الفرنسي يحسم مستقبل ديشان

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، ديدييه ديشان، حتى عام 2026.

وكانت أخبار انتشرت في وسائل إعلام محلية سابقا تحدثت عن نية رئيس الاتحاد، نويل لوغريت، في التعاقد مع زين الدين زيدان بعد المونديال، غير أن بلوغ زملاء مبابي نهائي كأس العالم في قطر عجل باتخاذ قرار تمديد العقد مع ديشان.

وتم تعيين ديشان مدربا لـ "الديوك" في 9 جويلية 2012، وحقق منذ ذلك الوقت 89 فوزًا، 28 تعادلًا و22 خسارة في 139 مباراة مع منتخب فرنسا، وقاده إلى التتويج بكأس العالم سنة 2018 بروسيا.