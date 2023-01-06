تدخلات الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

خلفت حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 05 إلى07 جانفي الجاري وفاة 19 شخصا وإصابة 240 آخرين في 183 حادث مرور سجلت عبر عدة ولايات، حسب ما أفاد اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة، بوفاة ثمانية أشخاص على إثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 78، بمنطقة الضاية التابعة إقليميا لدائر بريكة، حيث تم تحويل الضحايا إلى المستشفى المحلي ببريكة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية في نفس الفترة من أجل إنقاذ وإسعاف 30 شخصا لديهم بداية اختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، المدفآت وسخانات المياه داخل منازلهم بعدة ولايات من الوطن، في نفس السياق تم تسجيل وفاة امرأتين تبلغان من العمر 51 و81 سنة إثر استنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من طابونة داخل حمام مسكن، المتواجد بحي المسمى الفرسان، بلدية ودائرة بشار، تم تحويل جثثهما إلى المستشفى المحلي بولاية بشار.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إخماد ثلاثة حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية تيزي وزو، تلمسان والمسيلة، أدت هذه الحرائق إلى وفاة 01 شخص متفحم في حريق شب داخل محل لتخزين النفايات وخردوات بالمكان المسمى، رياض الحمار، بلدية ودائرة تلمسان.