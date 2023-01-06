الكاميروني أبو بكر أول ضحايا رونالدو

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن إدارة نادي النصر السعودي فكت الارتباط مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق الرسمية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر كشفت لها أنه: "تمت مخالصة الدولي الكاميروني عصر أمس قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 في الدوري".

وأضافت الصحيفة أن أولى مباريات رونالدو مع النصر ستكون تلك المقررة أمام الاتفاق في المرحلة بعد المقبلة من الدوري، وذلك على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.

وتأخر تسجيل رونالدو في النصر بسبب عدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي، حيث كانت قائمة النادي الملقب بـ "العالمي" تضم 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.