حادث بريكة .. توقيف سائق الشاحنة

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة (ولاية باتنة) بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة، أمس الجمعة.

وحسب البيان فإن سبب الحادث هو اصطدام سيارة كانت قادمة من بسكرة نحو بلدية بيطام بجرار طريقي قادم في الاتجاه المعاكس لها، وأدى الحادث إلى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة وهم سائق السيارة ومرافقيه السبعة.

وكشف ذات المصدر أنه تم توقيف سائق الجرار الطريقي وسيتم تقديمه فور انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة القضية.

وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة بمواصلة التحقيق حول ملابسات الحادث.