تربية: تنظيم امتحانات الترقية في هذا التاريخ

أعلن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، تنظيم امتحانات الترقية يوم 21 جانفي الحالي.

وحسب بيان وزارة التربية، اليوم السبت، فقد ترأس الوزير بلعابد ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

واستهل الاجتماع بتقييم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والتي تم الانتهاء منها في آجال قياسية، كما أسدى الوزير تعليماته بخصوص مباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين، الحرص على تأشير القوائم الإسمية بعنوان 2022 والتحضير للحركة التنقلية السنوية مبكرا.

وأمر بلعابد بتنظيم الامتحانات المهنية للترقية بتاريخ 21 جانفي 2023، والسهر على إجرائها في أحسن الظروف، إضافة إلى التحضير لاستئناف عمل اللجان المتنقلة التابعة للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، بهدف المرافقة والتكوين، والمساهمة في معالجة الوضعيات العالقة إن وُجدت.

كما تابع الوزير وضعية تسديد العلاوة الجزافية المتعلقة ببيع الكتب المدرسية، وكذلك حصيلة عمل اللجان المكلّفة بجرد العتاد التقني البيداغوجي على مستوى ثانويات التعليم التقني سابقا.

وفي الختام، حثّ الوزير الجميع على التحضير الجيّد لعملية التكوين والمرافقة التي سيُشرع فيها قريبا على المستوى الجهوي والولائي في إطار الاستعداد لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.