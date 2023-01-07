7 جانفي 2023
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الشان 2022 : قائمة لاعبي الجزائر

رياضة
7 جانفي 2023 ()
واج/س.أ
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- حراسة المرمى :  قندوز اليكسي (شباب بلوزداد)، شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، فريد شعال (مولودية الجزائر)

- الدفاع: بلخيثر مختار، لعوافي يوسف، كداد شعيب (شباب بلوزداد)، رضواني سعدي، بلعيد زين الدين، و لوصيف هيثم، هواري بعوش (اتحاد الجزائر)، عبد اللاوي أيوب، غزالة ايوب (مولودية الجزائر)، دهيري حسين (نادي بارادو).

- الوسط: قندوسي احمد (وفاق سطيف)، دراوي زكريا، باكير اسلام، ميريزاق حسام الدين، (شباب بلوزداد)، جحنيط اكرم، شيتة اسامة و آيت الحاج محمد (اتحاد الجزائر).

- الهجوم: دبيح شعيب  و طاهر فتح الله (مولودية الجزائر)، مزيان عبد الرحمان، محيوص ايمن (اتحاد الجزائر)، لحمري عزيز (شبيبة الساورة)، عريبي كريم،  بلخير محمد اسلام (شباب بلوزداد)، بايزيد سفيان (اتحاد خنشلة).

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