التونسي شهاب الليلي يحل بسطيف لترسيم إشرافه على العارضة الفنية

حل اليوم السبت بسطيف المدرب التونسي شهاب الليلي من أجل ترسيم إشرافه رسميا على العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم .

و أوضح المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي أن التقني التونسي شهاب الليلي حل منذ قليل بعاصمة الهضاب العليا لأجل ترسيم تعاقده مع إدارة النادي ليكون المدرب الرئيسي للفريق ذو اللونين الأبيض و الأسود خلال مرحلة الإياب من البطولة .

و أضاف إبراهيم العرباوي أن إدارة الوفاق ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار اتفقت بشكل نهائي على كل التفاصيل و أن حضور التقني التونسي إلى سطيف رفقة محضر بدني سيكون شكليا فقط, لأجل إبرام العقد بصفة رسمية خلال الساعات القليلة القادمة (مساء اليوم أو غدا) و سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري 2022-2023 قابل للتجديد حسب النتائج المحققة.

و أشاد المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي بالعمل المنجز من طرف الدولي السابق خالد لموشية الذي أشرف على الفريق خلال ال6 مقابلات الأخيرة، عقب مغادرة المصري حسام البدري, مشيرا إلى أن لموشية سيبقى مساعدا أولا للمدرب الرئيسي شهاب الليلي.

و وصف العرباوي استقدام مدرب رئيسي للإشراف على العارضة الفنية للنادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها "تحديا آخرا من التحديات التي رفعناها" مبرزا أن هدف إرجاع الفريق للتنافس على الألقاب و طموح العودة إلى المنافسات القارية بدءا من السنة المقبلة يتطلب حتما مرتبة ضمن الثلاث الأوائل هذه السنة، "و هو ما حتم علينا رفع هذا التحدي" -كما قال-.

و أكد العرباوي إن إدارة النادي حضرت جميع التدابير لأجل ترسيم الأمور بالسرعة المطلوبة ثم المرور إلى العمل الميداني تحضيرا لمرحلة الإياب حيث من المرتقب أن يشرف المدرب الجديد للفريق على أول حصة تدريبية لرفقاء المخضرم عبد المؤمن جابو مساء اليوم السبت أو يوم غد الأحد على أقصى تقدير بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف.

جدير بالذكر أنه قبل استقدام المدرب التونسي شهاب الليلي كانت إدارة وفاق سطيف قد راهنت في بداية الموسم الجاري على ضرورة أن يكون اسم مدرب الفريق كبير، يتناسب و حجم التحدي (الرجوع إلى المنافسات القارية) حيث تعاقدت مع التقني المصري حسام البدري (من أبرز المدربين في القارة السمراء) الذي غادر العارضة الفنية للوفاق بسبب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها "النسر الأسود" ليخلفه الدولي السابق خالد لموشية الذي يحمل صفة مدرب مساعد بموجب العقد الذي يربطه بالوفاق.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب التونسي شهاب الليلي يعد أحد المدربين المعروفين على الساحة الإفريقية حيث سبق له الإشراف على تدريب العديد من الفرق الناشطة ضمن الرابطة الأولى التونسية و كذا الإفريقية آخرها نادي أهلي بنغازي الليبي.