المملكة المتحدة: 35 تحذيرا من حدوث فيضانات

هناك نحو 35 تحذيرا من حدوث فيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 27 تحذيرا من الفيضانات في إنجلترا، و8 في ويلز مع اندفاع مجموعة من الأمطار شرقا عبر المملكة المتحدة صباح اليوم.

وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية 6 إنذارات لفيضانات في اسكتلندا، فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات صفراء بشأن الأمطار في ويلز وجنوب غرب إنجلترا خلال الليل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس غير المستقر، حتى نهاية الأسبوع الجاري.