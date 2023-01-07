قسنطينة: الحبس النافذ لشخصين تورطا في المضاربة

أصدرت محكمة قسنطينة حكما يقضي بإدانة شخصين بـ 7 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج لتورطهما في المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع، حسبما جاء اليوم السبت في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه ""عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري"".

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة شخصين بـ7 سنوات حبسا نافدا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة و براءة المتهمين الاثنين الآخرين مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات، وفق ذات البيان.

وفصلت ذات الوثيقة أن متابعة المتهمين كانت بتهم ""المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع (حليب) يهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين"" و ""المشاركة في المضاربة غير المشروعة"" و ""استعمال المزور في محررات إدارية"" و ""ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية"" و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 1, 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و 222 من قانون العقوبات, المادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وذكر البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.