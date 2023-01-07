ملبنة الصومام تفند

فندت ملبنة الصومام، اليوم السبت في بيان لها، الأخبار المتداولة حول توقف الانتاج على مستوى مصنعها، مؤكدة انه سيتم "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" من اجل تموين السوق.

و جاء في البيان ، "لقد سجلنا بكل اسف منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتوقف الانتاج على مستوى مصنعنا، و عليه فإننا نؤكد من خلال هذا البيان, ان هذه المعلومات ليست صادرة عنا".

كما اشار ذات المصدر، الى ان ملبنة الصومام, "ليست لها مسؤولية بخصوص مضمون هذه الأخبار"، مطمئنة في ذات السياق، "بان الوضع سيعود الى طبيعته في اقرب وقت و سنقوم بكل ما هو ضروري لتموين السوق بمنتجات الصومام".