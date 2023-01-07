بسكرة : تشييع جثامين ضحايا حادث مرور الضاية بباتنة

شيعت بعد عصر اليوم السبت بمقبرة بوشقرون ( 26 كلم غرب بسكرة) جثامين سبعة (7) من ضحايا الحادث المروري الذي وقع أمس الجمعة بمنطقة الضاية بإقليم ولاية باتنة، في حين شيع جثمان الضحية الثامنة بمقبرة بريكة.

وعرفت مراسم تشييع جثامين الضحايا السبع حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وفي مقدمتها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لخضر سداس، إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين وأهالي الضحايا من ولايات سطيف والمسيلة و باتنة.

وينتمي الضحايا الذين تمت مواراتهم الثرى إلى عائلة واحدة تضم الأب (48 سنة) و زوجته (45 سنة) وأبناؤهما الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 سنة و شقيقة الزوجة (26 سنة)، حيث أنهم ينحدرون من بلدية بوشقرون و كانوا يقطنون بإحدى بلديات ولاية سطيف.

و قد لقوا حتفهم في حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية كانوا على متنها رفقة الضحية الثامنة (14 سنة) الذي ينتمي إلى نفس العائلة وقد ووري جثمانه الثرى ببلدية بريكة بولاية باتنة.