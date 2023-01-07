تعادل المنتخب المحلي سلبيا أمام غانا

تعادل المنتخبان الجزائري و الغاني لكرة القدم بنتيجة (0-0) في مباراة ودية جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر) في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان-2022) المؤجلة لعام-2023 المبرمجة من 13 جانفي إلى 4 فبفري بالجزائر.

هذا اللقاء هو الرابع على التوالي دون فوز للمنتخب الجزائري للمحليين بعد الهزيمة أمام الكويت (1-0) في شهر نوفمبر الفارط على هامش تربصه بالإمارات العربية المتحدة و تعادلين أمام موريتانيا (0-0) و السنغال (2-2) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة في ديسمبر المنصرم.

أما منتخب غانا الذي يسجل عودته "للشان'' بعد ثماني سنوات من الغياب، فلعب لقاءين وديين خلال تربصه بمصر فاز بهما أمام المنتخب المصري (دون 20 عاما) بـ 2-0و رديف الأهلي المصري (3-1).

وخلال الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للمحليين، الثانية التي تحضرها الجزائر بعد نسخة-2011 بالسودان، يتواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخبات ليبيا و إثيوبيا و موزمبيق.