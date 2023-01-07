بوقرة:"الجزائر قادرة على احتضان "الكان"

قال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ان مرافق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بالجزائر العاصمة متطورة وان الجزائر قادرة على تنظيم كاس افريقيا

وحسب اللاعب الدولي السابق، الذي اجرى ندوة صحفية أعقبت المباراة الودية ضد غانا فان الجزائر بإمكانها احتضان كان 2025 "، كما افاد بأن نسخة الجزائر ستكون الأفضل في تاريخ كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين".

واكد المدافع السابق بأنه يعرف نقاط ضعف وقوة المنتخب الليبي وسنسعى لتحقيق الفوز في افتتاح الكأس"، أما عن حظوظ الجزائر في "الشان" فقال ان مستوى المنتخبات الافريقية تطور ، ما يجعل من العمل على تصحيح الاخطاء ضروريا".