الشيخ جاب الله ماض في مشروعه وبن خلاف يوضح

تستعد جبهة العدالة والتنمية، الجمعة المقبل، لعقد أول مجلس شورى بعد المؤتمر الثاني الذي جرى منذ نحو أربعة أيام، وذلك برئاسة الشيخ عبد الله جاب الله، المنتخب مجددا على رأس الحزب لولاية جديدة، وفق ما ذكر لـ "الخبر" مصدر قيادي.

وينعقد المجلس لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية للحزب، عملا بالنموذج القيادي الجديد الذي تقرر خلال المؤتمر الأخير، ومكن رئيس الحزب بأن يكون رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس التنفيذي ويمكن له أن يعين أعضاء من أمانته كمفوضين، لينوبوا عنه في ترؤس وإدارة هذه الهيئات.

وبتحديد تاريخ لانعقاد مجلس الشورى الجديد، يتبين ان رئيس الحزب مضى في مشروعه، والعودة الى نظام قيادة هرمي يكون فيه جاب الله وأمانته الوطنية اصحاب القرار في الحزب.

وكانت جبهة العدالة والتنمية قد عقدت مؤتمرها الثاني منذ أربعة أيام، وأحدثت تعديلات جوهرية على مستوى المناصب القيادية في مؤسسات الحزب، حيث ألغت منصبي رئيس مجلس الشورى و رئيس المجلس التنفيذي المسمى أيضا الأمين الأول او الامين العام، وجعلتهما ضمن صلاحيات رئيس الحزب، في خطوة تبدو انها عودة لنظام القيادة الذي كان سائدا في العهدة الأولى.

وأثار قرار إلحاق منصبين بهذا الوزن في يد رئيس الحزب، العديد من القراءات والتساؤلات حول الداعي اليه وخلفياته، خصوصا وأنه جاء مباشرة بعد قرار استقالة رئيس مجلس الشورى، لخضر بن خلاف بيوم، ما جعل الناس يقيمون ربطا بين القرارين.

غير أن بن خلاف، عند سؤاله عن الموضوع، يومها، نفى اي رابط او علاقة لقرار استقالته بإلغاء المنصبين وضمهما لصلاحيات قائد الحزب، ممتنعا عن الخوض في التفاصيل والخلفيات التي جعلته "يرمي المنشفة" نهائيا من الحزب، باستثناء قوله إنها جاءت بسبب شؤون تنظيمية حول تسيير الحزب.

ورغم تفضيله الصمت في البداية، إلا أن رئيس مجلس الشورى سابقا لخضر بن خلاف، خرج عن صمته في اتصال مع "الخبر" أمس"، وقرر توضيح بعض دواعي استقالته، تصحيحا لبعض القراءات والتأويلات التي ربطتها بعدم فسح له المجال لقيادة التشكيلة الحزبية.

وخلافا لذلك، أكد بن خلاف أن استقالته لا علاقة لها بتاتا بالتعديلات التي جرت على مستوى المناصب القيادية، على غرار إلغاء منصبي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس التنفيذي، المسمى أيضا الأمين العام او الأمين الأول، مشيرا الى أن إطارات ومناضلي الحزب على دراية بـ"أنني لست راغبا في أن اكون مسؤولا في الحزب وأن رئاستي لمجلس الشورى منذ 2018 كانت استجابة مؤقتة لإلحاح أعضاء مجلس الشورى والزملاء في الحزب".

وبالنسبة للسبب الذي يقف وراء موقف بن خلاف "المفاجئ"، أفصح هذا الأخير بأنه مرتبط، علاوة على الشؤون التنظيمية، بعدم تحقق رغبته في تغيير قيادة الحزب من خلال الدفع بالشباب المناضلين الى الواجهة والى المسك بزمام الأمور، في حين يظل القدماء والقادة السابقين كمناضلين او أعوان لهم، لا غير.

ومع هذا السبب الرئيسي، ثمة أسباب وتراكمات كثيرة قادت البرلماني السابق الى اعلان القطيعة مع الجبهة وإنهاء زمالة نضالية مع الشيخ دامت لحوالي أربعة عقود، أهمها وفق المتحدث نفسه، كيفية معالجة الواقع الذي يمر به الحزب وعدم قدرة الشروط الموضوعة على ادارة ومعالجة ما يعيشه الحزب حاليا.

وبدا بن خلاف راغب في الاكتفاء بتوضيح جزئية أن قرار استقالته غير متعلق بقرار الغاء منصب رئيس مجلس الشورى، بينما تحاشى وامتنع عن الخوض في تفاصيل أخرى، لعدم وجود داع لذك.

من جانبه، وفي نفس الاتجاه، كان نصر الدين حجيرة، بصفته السابقة كرئيس المجلس التنفيذي، قد صرح لـ "الخبر" سابقا، بأن التغييرات جاءت في إطار المؤتمر وصادق عليها المندوبون، مشيرا الى أن المؤتمر أضفى قيادة جماعية أكثر للجبهة وأشرك المزيد من الفاعلين في صناعة القرارات، في تلميح الى الأمانة العامة التي تكون مع رئيس الحزب.

وبالسؤال عن شكل القيادة الجماعية، أجاب المتحدث أن القيادة الجماعية المقررة ليست بالمفهوم وبالشكل الذي كرسته أحزاب أخرى أو بالمفهوم الدقيق والإجرائي للكلمة، وإنما يقصد بها "قيادة تضامنية تتجسد في شكل أمين عام في الواجهة، يتحمل مسؤولية عادية ومعروفة مع مؤسسات تساعده وترافقه في القيادة، كمجلس الشورى وأعضاء الأمانة العامة.

وبالنسبة للتعديلات على القانون الأساسي للحزب، أفاد المسؤول الحزبي بأنها تتركز على فكرة إتاحة الفرصة للشباب في تقلد المسؤوليات، من خلال تخفيض في شرط العمر بعدما كان محددا بسن أكبر، في خطوة تبدو متماهية مع ما طرحه بن خلاف، غير أنها لا ترقى الى سقف بلوغهم القيادة.

وكانت القراءات للتغييرات المفاجئة قد ذهبت سابقا الى افتراض وجود خلافات بين الرجلين، على خلفية تباين حاد في وجهات النظر حول قيادة الحزب والتشكيلة القيادية وكذا حول طبيعة التغييرات المفترضة في المؤتمر، الى جانب تصادم طموحات سياسية بلغت، على ما يبدو، حالة انسداد يستحيل معها العودة إلى الوضع السابق أو بلوغ حالة تعايش بين الأضداد.

كما ذهبت الفرضية الى أن بن خلاف شعر بأن طموحه في أن يقود الجبهة انطلاقا من تطور منطقي لنضاله، قد تضاءل وصار مستحيلا، في ظل استمرار الشيخ في القيادة، وعليه قرر بن خلاف "رمي المنشفة" وإنهاء رفقة نضالية وسياسية تمتد لعقود.