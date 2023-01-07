ميلة: استرجاع مبلغ مالي مسروق وتوقيف شخصين

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الملوك من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر في قضية سرقة.

العملية تمت بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مقر الفرقة مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 114 مليون سنتيم من منزله العائلي من طرف مجهولين، على إثرها تم التنقل فورا رفقة أفراد الشرطة التقنية إلى عين المكان لرفع المعاينات اللازمة، مع تنشيط الإستعلامات ومباشرة التحري حول هوية الفاعلين.

كما تم التوصل إلى شاهد عيان لمح المشتبه فيهما أثناء خروجهم من منزل الضحية واللذان قدما له مبلغ مالي مقابل عدم التبليغ عنهم، مباشرة تم توقيف المشتبه فيهما، وبإذن نيابي تمت عملية تفتيش منزلهما، واسترجاع المبلغ المالي المسروق الذي كان مقسم بينهما بما فيه المبلغ المالي الذي تحصل عليه الشاهد.

بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.