تعليمات جديدة من وزارة التعليم العالي بخصوص هذه الفئة

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي بضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة "لابل".

وأوضح بيان الوزارة ، أن هذه التعليمات، جاءت في "إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا لالتزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما الالتزام 41 وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل". ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة الإعلامية، "تخصيص فضاءات أو محلات عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة لابل،مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة،

وهذا في إطار التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة،قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها". كما شددت ذات المذكرة على "الاكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها لإجراءات الإيجار".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات "تدخل ضمن التسهيلات الممنوحة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة الخلاقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية الاقتصاد الوطني"،كما تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر الأولي، وإعفائهم من شرط عقد الإيجار للحصول على سجل تجاري".