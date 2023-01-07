إدانة خليدة تومي بالحبس النافذ

أدان مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ب 4سنوات سجنا منها عامين ونصف نافدة

كما أدانت ذات الهيئة القضائية بعامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة المتهم " عبد الحميد بن بليدية".

كان النائب العام قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كلا المتهمين.بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.

لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

للإشارة، فقد سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر جوان الفارط ب4 سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.