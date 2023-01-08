حماية المستهلك تهدد مستوردي "الموز"

شهدت أسعار الموز في الآونة الأخيرة ارتفاعا رهيبا، ما أثار تذمر المواطنين الذين يصدمون في كل مرة بارتفاع سعر هذه المادة.

وأوضحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك أنه بعد المراقبة لارتفاع الأسعار غير المبررة لمادة الموز، تم التأكد من أن سعر هذه المادة لم يرتفع في السوق العالمي، كما لم يلاحظ ارتفاع اسعار النقل البحري له.

ورجحت المنظمة ان ارتفاع الأسعار، يعود لاتفاق أفقي بين مجموع مستوردي الموز لرفع السعر

كما نبهت مستوردي هذه المادة من أن الاتفاق الأفقي من أجل رفع سعر مادة استهلاكية يعتبر نوعا من أنواع المضاربة "غير المشروعة ".

و بناءا على هذا الأمر ستتحرك المنظمة لكسر هذه الحلقة بالوسائل القانونية.