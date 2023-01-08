جيجل: وفاة شخصين إثر انحراف شاحنة

توفي اليوم الأحد شخصان إثر انحراف شاحنة من الوزن الثقيل بمنطقة "طريق الوزن الثقيل" ببلدية الميلية (جيجل)، حسب ما ورد في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية، الرائد صالح لعرج، أن "إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية بمعية وحدة "بوتياس" تدخلت صباح اليوم بمنطقة طريق الوزن الثقيل المعروفة محليا ب"طريق اللوز" على الطريق الوطني رقم 27 بالميلية، لأجل حادث مرور خلف ضحيتين كحصيلة أولية".

وأفاد المصدر أن الحادث يتمثل في انحراف شاحنة من الوزن الثقيل تابعة لمصالح بلدية الميلية وخاصة برفع القمامة. و أضاف الرائد لعرج أن عناصر الحماية المدنية لا زالوا بعين المكان من أجل إنقاذ شخص ثالث محصور داخل الشاحنة