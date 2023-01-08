أمن غليزان يوقف مجموعة لصوص

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان،من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 05 أشخاص مختصة في سرقة المساكن،وهذا على إثر شكوى تلقتها ذات المصلحة من الضحية بعد تعرض مسكنه إلى السرقة من قبل أشخاص مجهولين والتي طالت مجموعة من المجوهرات،ومبلغ مالي،وتلفاز.

وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع التلفاز محل سرقة.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار،والسرقة من داخل مسكن،المقترنة بظرف الليل والكسرو التعدد،وإخفاء أشياء مسروقة،تم تقديمهم أمام العدالة.