مخطط خاص لنقل الجمهور إلى المركب الأولمبي "هدفي ميلود"

أعدت مديرية النقل لوهران مخططا خاصا لنقل الجمهور إلى المركب الأولمبي "هدفي ميلود" لمتابعة المباريات المبرمجة بعاصمة غرب البلاد ضمن منافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان) المقررة بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023، حسبما أستفيد اليوم الأحد من ذات الهيئة.

ويتضمن هذا المخطط على وجه الخصوص استحداث خطوط سريعة ومباشرة من المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة نحو المركب الأولمبي "هدفي ميلود" ببلدية بئر الجير مع تمديد أوقات العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، كما أشار لوأج رئيس مصلحة النقل، بوعافية طارق.

وتم تخصيص زهاء 25 حافلة ذهابا وإيابا انطلاقا من المحطتين البريتين لنقل المسافرين "الباهية" و"الصباح" ومحطات سيارات الأجرة على غرار محطة "ايسطو" وكذا على مستوى مركز التجمع بالقاعة المتعددة الرياضيات "حمو بوتليليس" بحي "المدينة الجديدة" وذلك لنقل الجمهور القادم من الولايات المجاورة إلى ملعب "ميلود هدفي".

وتضاف هذه الخطوط إلى الخطوط الأخرى بالمناطق ذات الكثافة السكانية على غرار خطي وهران-عين الترك ووهران-وادي تليلات والتي سيتم تدعيم النقل بها مع تمديد أوقات العمل، كما أشير إليه.

كما سيتم تمديد ساعات العمل بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية مع تدعيم خط وهران-أرزيو مع إمكانية إضافة عربات أخرى حسب الطلب، يضيف بوعافية.

وبخصوص النقل بالتراموي ، فسيتم أيضا تمديد أوقات العمل إلى غاية منتصف الليل.

يذكر أن ملعب المركب الرياضي ''ميلود هدفي'' لوهران سيحتضن 10 لقاءات منها سبع مباريات خاصة بالدور الأول فضلا عن مباراة من الدور ربع النهائي وأخرى عن نصف النهائي إضافة الى المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث.