الحادث المروري الخطير بالسنغال: الجزائر تقدم واجب العزاء

تقدمت الجزائر اليوم الأحد بخالص تعازيها على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بحياة 40 شخصا بجمهورية السنغال، معربة عن تعاطفها وتضامنها معها، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان : "على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا بغنيبي بجمهورية السنغال الشقيقة، تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لأسر المتوفين ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

كما أعربت الجزائر عن "تعاطفها وتضامنها مع جمهورية السنغال قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة"، حسب البيان ذاته.

ولقي 40 شخصا حتفهم و أصيب 87 آخرون بجروح ليلة السبت الى الأحد في حادث تصادم بين حافلتين بقرية غنيبي الواقعة بمنطقة كافرين (وسط السنغال).

وعلى اثر هذا الحادث المأساوي، أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، مع انعقاد مجلس وزاري الأحد من أجل اتخاذ تدابير صارمة حول السلامة الطرقية والنقل العمومي.