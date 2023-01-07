رسميا .. شهاب الليلي مدربا لوفاق سطيف (فيديو)

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للوفاق ، أن المدرب التونسي وقع مع الوفاق السطايفي عقدا بعقد يمتد لنهاية الموسم قابل للتجديد.

وظهر المدرب الجديد للوفاق بعد توقيع العقد في مقطع فيديو مبديا فخره بالتحاقه كمشرف على العارضة الفنية للفريق.

وقال شهاب الليلي : " أبارك لنفسي هذا العقد مع وفاق سطيف لأنه ناد كبير ، وأفتخر أن يكون في سيرتي الذاتية أني مدرب هذا الفريق ، فكل مدرب يطمح إلى تدريب الأندية الكبيرة".

وذكر المدرب الجديد للوفاق أن النادي يمر بصعوبات في الوقت الحالي ، لكنه " يبقى دوما ناديا كبيرا" على حد تعبيره.