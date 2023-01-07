البرازيل: أنصار الرئيس السابق يقتحمون مبان حكومية

اقتحم حشد من مناصري الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأحد، المحكمة العليا ومبنى الكونغرس وحاصروا القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا.

وأظهرت مقاطع فيديو أنصار بولسونارو وهم يقتحمون المباني الحكومية ويحطمون بعض المرافق فيها ، في مشهد يذكر بأحداث اقتحام أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من جانفي 2021.

هذه الاقتحامات تأتي احتجاجا على عودة إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل، بعدما فاز على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر الماضي.