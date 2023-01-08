مبابي يدافع عن زيدان

رد مهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ، ليلة الأحد ، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغراي بخصوص زين الدين زيدان .

وكتب مبابي في تغريدة عبر "تويتر" قائلا : " زيدان هو فرنسا ، لا ينبغي أن نقلل من شأن الأسطورة على هذا النحو ".

وكان لوجراي قد صرح في وقت سابق من يوم الأحد ، عبر إذاعة مونت كارلو " أر أم سي " قائلا " إذا حاول زيدان الاتصال بي فلن أرد حتى ولو كان ذلك عبر الهاتف "تعليقا على عرض البرازيل على زيدان الإشراف على منتخبها.

يأتي هذا بعد خيبة واجهها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان بعد تمديد عقد ديديه ديشان على رأس العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي ، وهو المنصب الذي كان يتطلع إليه زيدان ويبدو أنه سينتظره لسنوات أخرى، لاسيما بعد رفضه لعروض متتالية من عدة دول لتدريب منتخباتها.