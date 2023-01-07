البيت الأبيض يدين اقتحامات البرازيل

أدان البيت الأبيض الأمريكي ، ليلة الأحد ، أعمال الشغب التي قادها مناصرو الرئيس السابق جايير بولسونارو لمباني الحكومية في وقت سابق هذا اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض إدانته محاولة "تقويض الديمقراطية في البرازيل".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي بايدن يتابع الوضع في البرازيل عن كثب، ويؤكد دعمه للمؤسسات الديمقراطية.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد أمر قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعدما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا.

وأوضح دا سيلفا، في خطاب متلفز، أن هذه العملية الأمنية في برازيليا ستستمر حتى 31 جانفي الجاري.