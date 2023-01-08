رياح قوية على 13 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين إلى هبوب رياح قوية تتخللها في بعض الأحيان أمطار على ولايات الشريط الساحلي.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن رياحا قوية تتخللها في بعض الأحيان أمطار على الولايات الشرقية ستهب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تيموشنت، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس ووهران.

وأضافت نفس المصالح إن سرعة الرياح المتوقعة طوال مدة صلاحية التنبيه قد تصل إلى 70 كلم في بعض المناطق.