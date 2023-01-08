أول قرار تتخذه المحكمة العليا البرازيلية بعد اقتحام مؤسسات الدولة

أصدر القاضي في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي موراييش، حكمًا بعزل حاكم العاصمة برازيليا إيبانيز روتشا، على خلفية اقتحام محتجين من أنصار الرئيس السابق غايير بولسونارو مبنى الكونغرس وقصر بلانالتو الرئاسي والمحكمة العليا.

وأفادت قناة "سي إن إن برازيل"، بأن "قاضي المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر دي موراييش قرر عزل حاكم المقاطعة الفدرالية العاصمة برازيليا إيبانيز روتشا من منصبه".

وكان روتشا أعلن صباح اليوم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية. واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو عدة مبان حكومية، وذلك احتجاجا على عودة الرئيس لولا دا سيلفا للحكم.

كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفدرالي في المقاطعة الفدرالية البرازيلية حتى 31 جانفي الجاري، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو. من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الإثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).

وشدد الرئيس السابق، على أن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".