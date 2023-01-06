أسعار النفط تقترب من هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن الطلب في الصين مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والتخلي عن القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة كورونا.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.87 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.49 بالمائة عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" عند 79.67 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.40 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.