وزيرة الرياضة الفرنسية ترد بعد "إهانة" زيدان

تواصلت ردود الأفعال عقب التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت، لقناة "RMC سبورت" الفرنسية، وأساء فيها لأسطورة الديوك زين الدين زيدان.

وعلقت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، على تصريحات لو غرايت، أمس الأحد، قائلة عبر حسابها على "تويتر": "تصريحات خارج السياق مرة أخرى، مع إضافة تضمنت عدم الاحترام المخزي الذي يسيء إلينا جميعا، ولأسطورة كرة القدم والرياضة".

وتابعت أوديا كاستيرا: "لا ينبغي لرئيس اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك.. الاعتذار عن هذه الكلمات الكبيرة تجاه زيدان من فضلك". ورد لوغرايت، حين سئل عن إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب المنتخب البرازيلي، بقوله إن إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل لا تعنيه،

كما أكد أنه لم يتواصل مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا، ولم يفكر في ذلك على الإطلاق. وقال لو غرايت: "تدريب زيدان للبرازيل؟ أنا لا أعلم، بالكاد أستطيع تصديق ذلك عندما يتعلق الأمر به، هذا ليس من شأني، لم أقابله أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه ديشامب (مدرب المنتخب الفرنسي الحالي). وردا على ما إذا كان سيشعر بأذى إذ تولى زيدان تدريب البرازيل، علق لو غرايت: "ليس من شأني، يمكنه أن يذهب حيث يريد!، يمكنه إيجاد ناد كبير أو منتخب كبير".

وعما إذا كان زين الدين زيدان قد حاول الاتصال به في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال تدريبه لمنتخب فرنسا، رد رئيس الاتحاد الفرنسي: "بالتأكيد لا، لم أكن حتى لأتحدث معه على الهاتف". وختم تصريحاته قائلا: " زيدان يريد برنامجا خاصا به للتدريب، قم بعمل برنامج خاص لزيدان لإيجاد ناد أو دولة أخرى يقوم بتدريبهم".

ودافع نجم فرنسا، كيليان مبابي، عن الأسطورة زيدان في وقت سابق عقب تصريحات لو جريه بتغريدة: "زيدان هو فرنسا.. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".