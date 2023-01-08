التسوية الودية لاسترداد الأموال المنهوبة

طرح قرار الحكومة، إحداث تعديلات ومراجعة لمقاربتها لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، عبر إمكانية وضع فئة من المتورطين تحت الرقابة القضائية بدل الحبس، لإتاحة فرصة أمامهم لإعادة الأموال والعائدات في اطار التعاون مع الجهات القضائية، مقابل الاستفادة من ظروف تخفيف، عدة تساؤلات حول طبيعة الإجراء والفئات المشمولة والأموال المعنية به.

فسر المحامي والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، تصريحات وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال مداخلته على مستوى اللجنة القانونية بمجلس الأمة الخميس الماضي، حول إحداث تعديلات بخصوص مقاربة استرداد الأموال المنهوبة وجعلها أكثر مرونة وإضفاء عليها بعدا تفاوضيا، على أنها إيجابية وعملية، خصوصا إذا أبدى الأطراف المتابعين تعاونا صادقا تجاه القضاء وقدموا معلومات حقيقية وكاملة حول ما جرى، مقابل استفادتهم من ظروف التخفيف، دون أن يعني ذلك إعفاء كلية من الملاحقة والمحاكمة لاحقا.

غير أن هذا الإجراء أو التصور الجديد في معالجة هكذا قضايا، وبالرغم من إجابيته، لا يحقق العدل بالمفهوم القانوني للكلمة في نظر القانوني، كون المواطن يريد استرجاع الأموال العمومية ويريد أيضا معاقبة المتورطين في النهب بأحكام قضائية تردعهم.

وبالنسبة للأموال المدرجة في بنوك أجنبية أو صارت عبارة عن عقارات أو استثمارات في الخارج، قال غشير إن الوزير لم يوضّح ولم يقدذم تفاصيل كثيرة، مشيرا إلى أن الإجراء الجديد أو المقاربة التي تحدّث عنها عضو الحكومة لاستعادة تلك الأموال، عبر عملية تفاوضية أو تسوية شبه ودية مع المتهمين، قد تعرف صعوبات كبيرة جدا بالنظر لارتباطها بمصالح دول أخرى واحتمال وضع شروط تعجيزية، من أجل الإبقاء عليها في الداخل واستثمارها بما يعود بالفائدة لاقتصادها.

وفي رده على سؤال حول سقف ظروف التخفيف الذي يمكن أن يستفيد منه المتهم بعد تعاونه مع القضاء والتوصل إلى تسوية من شأنها إعادة الأموال، يعتقد غشير أن التسوية أو التفاهم مع المتهم، لا يعفي هذا الأخير من المتابعة القضائية نهائيا ولا يسمح له بالإفلات مطلقا من المتابعة، وإنما يجعله يستفيد من ظروف التخفيف، حسب طبيعة وخطورة القضية التي تورّط فيها.

وفي هذا الصدد، يرى محدثنا أن الموازنة بين مرونة الإجراء والتحلي بالبراغماتية لجلب الأموال من جهة، وفي نفس الوقت تحقيق قيمة العدل وعدم الإفلات من العقاب من جهة، يتعيّن وضع حد أدنى من العقاب لا يمكن النزول تحته، حتى لو جرت تسوية وأظهر المتهم تعاونا مع الجهات القضائية، فيما ترك بقية العقوبة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة وتكييفها مع مدى صدقية وتعاون المعنيين.

ويقترح غشير تحديد عقوبة الحد الأدنى بعامين في قضايا الجنح وأكثر من ذلك في الجنايات، مستبعدا أن يستفيد هؤلاء من انتفاء وجه الدعوى أو البراءة، إلا في حالة ما إذا تبيّن أنهم غير متورطين وثبت أنهم يستحقون تبرئة ساحتهم. وبالتالي، فإن إجراءات التسوية تكون شكلية أو غير ذات جدوى.

ويبرر المتحدث تسليط عقوبة دنيا على المتورطين كي لا يقدّموا هؤلاء أنفسهم لاحقا أمام الرأي العام بأنهم نبلاء وغير فاسدين، داعيا إلى إضافة عقوبات أخرى، كالحرمان من الحقوق السياسية كالترشح للمناصب.

وكان وزير العدل، قد تحدّث مطولا يوم الخميس الماضي عن هذه المقاربة الجديدة أمام أعضاء اللجنة القانونية لمجلس الأمة، وأبلغ اللجنة بأن الإصلاحات الجاري تجهيزها على قانون الإجراءات الجزائية تتمثل في "توسيع مجال الرقابة القضائية (مرحلة ما قبل المحاكمة)، عبر وضع أشخاص متورطين في قضايا نهب وتحويل أموال عمومية تحت الرقابة بدل السجن، فيما يجري العمل معهم على إعادة ما تم نهبه" أي العقارات والأموال بطريقة تبدو تفاوضية أو بها تسوية ودية.

وتهدف هذه الخطوة التي سبقت دول عديدة الجزائر إليها، إلى توفير ضمانات للمتورطين في قضايا نهب واختلاس أموال أو تهرّب جمركي أو ضريبي من مسؤولين أو رجال أعمال لتسوية وضعيتهم مع القانون بدل السجن. وتحظى المنهجية، أي آلية التسوية الودية، بدعم علني لقوى سياسية وبرلمانية.